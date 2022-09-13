Политолог Кошкин объяснил поставки оружия США на Украину: "Раздавить Европу"

Российская авиация занимает господствующее положение в воздушном пространстве Украины. Поэтому поставки самолётов в Киев не смогут изменить ход спецоперации. Об этом заявил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, комментируя Pravda.Ru обсуждение отправки американских истребителей и систем противовоздушной обороны в качестве военной помощи ВСУ.

"Самолёты на Украине постоянно появляются. Но они появляются не в том количестве, чтобы переломить ситуацию, которая успешно выполняется нашими Вооружёнными силами", — отметил политолог.

Даже если Запад направит в Киев очередную поставку вооружений, то всё будет сразу же уничтожено, заявил Кошкин. США продолжают оказывать помощь Украине и намеренно затягивают конфликт, чтобы сохранить позицию гегемона, указал эксперт.

"Вашингтон хочет раздавить Европу и заставить её подчиняться всем своим задачам. США хотят участвовать в театре западных военных действий против России так, как они считают нужным", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Ранее на страницах западной прессы заявили, что американские власти их партнёры рассматривают возможность передачи Киеву систем противовоздушной обороны и военных самолётов.