Представители Ассоциации туроператоров РФ заявили, что Варшава, Копенгаген, Таллин, Рига, Вильнюс, Прага, Братислава, Брюссель и Амстердам запретили странам получать документы граждан России для выдачи туристических виз.

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