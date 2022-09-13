Представители Ассоциации туроператоров РФ заявили, что Варшава, Копенгаген, Таллин, Рига, Вильнюс, Прага, Братислава, Брюссель и Амстердам запретили странам получать документы граждан России для выдачи туристических виз.
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