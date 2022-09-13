Новым министром обороны Буркина-Фасо станет глава Сандаого Дамиба

Глава "переходного" правительства Буркина-Фасо подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба возложил на себя обязанности министра обороны страны, уволив с должности предыдущего главу ведомства.

"Генерал Бартелеми Симпоре отстранён от должности министра обороны, президент возложил на себя обязанности министра национальной обороны и ветеранов", — цитирует соответствующее постановление РИА Новости.