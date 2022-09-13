Глава "переходного" правительства Буркина-Фасо подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба возложил на себя обязанности министра обороны страны, уволив с должности предыдущего главу ведомства.
"Генерал Бартелеми Симпоре отстранён от должности министра обороны, президент возложил на себя обязанности министра национальной обороны и ветеранов", — цитирует соответствующее постановление РИА Новости.
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