В магазинах Польши цены выросли почти на 24 процента

В августе в магазинах Польши почти на 24 процента увеличились цены, если сравнивать с августом прошлого года.

Согласно данным польского исследовательского центра, товары в среднем подорожали на 23,7 процента. Отмечается, что во всех 12 проанализированных категориях продуктов рост цен был двузначным.