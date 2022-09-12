В августе в магазинах Польши почти на 24 процента увеличились цены, если сравнивать с августом прошлого года.
Согласно данным польского исследовательского центра, товары в среднем подорожали на 23,7 процента. Отмечается, что во всех 12 проанализированных категориях продуктов рост цен был двузначным.
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