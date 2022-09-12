The Guardian: Трасс развращает британскую систему управления

Руководитель правительства Великобритании Лиз Трасс уволила чиновника Тома Сколара, который трудился в Минфине королевства. Как подчеркнул экс-служащий Робин Батлер, решение премьера навредило системе управления.

По мнению собеседника The Guardian, Трасс усложнила работу министерства. При этом в Британии возникли серьёзные экономические проблемы, отметил Батлер.

"Увольнение Сколара развратит нашу систему, оно угрожает великому преимуществу независимой и лояльной госслужбы", — сказал бывший чиновник.

Ранее журналист Саймон Тисдалл заявил об ослаблении позиций Лондона на мировой арене.