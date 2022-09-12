The Guardian: Трасс может привести "тонущую" Британию "на обочину"

Вновь избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может привести "тонущую" страну к тому, что она окажется на обочине. Такое мнение высказал автор статьи в The Guardian Саймон Тисдалл.

Он считает, что для Британии настало время беспрецедентных испытаний, а "непроверенный премьер-министр" теперь должен попытаться провести страну через них.

Эксперт отметил, что Трасс часто говорит об углублении союзов после Brexit, но её действия указывают не на "глобальную Британию", которая "прокладывает путь", а на одинокое государство "без друзей".

Страна тонет, её всё чаще обходят стороной и высмеивают союзники. А смерть Елизаветы II, неизбежно ослабит британское влияние, несмотря на действия нового короля Карла III, заключил аналитик.

Ранее британские СМИ заявили о том, что правление Трасс не задалось с первых же дней.