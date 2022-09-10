The Guardian: правление Лиз Трасс в Британии не задалось с первых дней

Свою работу в качестве премьер-министра Лиз Трасс начала с нарушения предвыборных обещаний и проявила себя как немногословный оратор. Об этом заявили британские журналисты.

Трасс сразу уволила неугодных министров и отказалась от поиска компромиссов внутри своей партии. Новый премьер-министр выбрала в свой кабинет только тех людей, которые оказывают ей поддержку. Кроме этого, по мнению журналистов, у Лиз Трасс нет выдающихся ораторских способностей, в отличие от Бориса Джонсона, который мог поразить своей речью даже самых пассивных парламентариев, отмечают в материале The Guardian.

Также Трасс довольно беспринципный политик, заявили журналисты. Премьер-министр пообещала не оказывать социальную помощь, однако спустя сутки она заявила о выделении исторических 150 миллиардах фунтов стерлингов на субсидирование счетов за электроэнергию.

"Пока в Германии и Франции власти принимают меры, в том числе вводят непредвиденные налоги, чтобы ослабить гнёт поставщиков над потребителями, Трасс застряла в бункере. <…> Ей нужно воспользоваться некоторой паузой в политической неразберихе, чтобы привести дела в порядок", — отметили в британском издании.