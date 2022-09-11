Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с декабря Киев намерен поставлять электроэнергию с Хмельницкой АЭС в польский город Жешув.
По его словам, чтобы ускорить процесс, он распорядился как можно быстрее провести реконструкцию станции.
"Мы должны завершить эту реконструкцию к 8 декабря и обеспечить Польшу необходимым количеством электроэнергии", — заявил глава Незалежной в своём обращении.
По какой цене Киев намерен продавать электроэнергию полякам и что конкретно необходимо реконструировать на станции, Зеленский не уточнил.
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