Зеленский: Киев в декабре начнёт поставлять электричество в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с декабря Киев намерен поставлять электроэнергию с Хмельницкой АЭС в польский город Жешув.

По его словам, чтобы ускорить процесс, он распорядился как можно быстрее провести реконструкцию станции.

"Мы должны завершить эту реконструкцию к 8 декабря и обеспечить Польшу необходимым количеством электроэнергии", — заявил глава Незалежной в своём обращении.

По какой цене Киев намерен продавать электроэнергию полякам и что конкретно необходимо реконструировать на станции, Зеленский не уточнил.