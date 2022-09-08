Константинов: Крым готов к зиме, несмотря на провокации со стороны Киева

Руководитель парламента Крыма Владимир Константинов считает, что полуостров хорошо подготовлен к холодному времени года.

В интервью РИА Новости он отметил, что киевский режим, устроив провокации на буровых платформах в Чёрном море, не смог сорвать отопительный сезон.

"Мы обеспечены газом, несмотря на все провокации", — подчеркнул политик.