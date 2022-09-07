Путин: Запад "надул и кинул" беднейшие страны при вывозе зерна с Украины

Коллективный Запад "надул и кинул" беднейшие страны при вывозе зерна с территории Украины. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, лидеры западных государств "плевать хотели" на развивающиеся страны. При этом он добавил, что Россия продолжит работу в рамках продуктовой сделки для достижения всех её целей.

"В документах о вывозе зерна нет данных об объёме поставок в развивающиеся страны, но делалось это под предлогом отправки именно туда", — уточнил Путин.

Президент РФ назвал поведение Запада надувательством, а также обвинил его в наглом отношении к партнёрам. Он отметил, что лишь два судна были направлены в развивающиеся государства из запланированных 87. По его словам, такой подход может привести к продовольственному кризису в мире.