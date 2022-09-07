Президент России Владимир Путин прокомментировал поставки украинского зерна коллективному Западу, а не голодающим странам. Глава государства отметил, что стоит ограничить вывоз зерна с Украины. Также он не исключил, что поднимет этот вопрос в ходе беседе с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.
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