Вашингтон ведёт на Украине "подлую" политику по вооружению коррумпированного украинского правительства для борьбы с Россией. Такое мнение высказал бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в статье The American Conservative (TAC).
Эксперт считает, что украинская армия заведомо не может победить в этой борьбе, а действия США разрушают жизни миллионов людей.
Однако потеряно ещё не всё, добавил автор статьи. Недовольство граждан США выборами, которые не решают ничего, нарушенными клятвами и неисправимым дилетантством военных только копится.
Осознание того, что Вашингтон работает, впустую разбудит сторонников Демократической и Республиканской партий, заключил Макгрегор.
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