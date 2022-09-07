ТАС: США ведут на Украине "подлую" политику, направленную на борьбу с Россией

Вашингтон ведёт на Украине "подлую" политику по вооружению коррумпированного украинского правительства для борьбы с Россией. Такое мнение высказал бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в статье The American Conservative (TAC).

Эксперт считает, что украинская армия заведомо не может победить в этой борьбе, а действия США разрушают жизни миллионов людей.

Однако потеряно ещё не всё, добавил автор статьи. Недовольство граждан США выборами, которые не решают ничего, нарушенными клятвами и неисправимым дилетантством военных только копится.

Осознание того, что Вашингтон работает, впустую разбудит сторонников Демократической и Республиканской партий, заключил Макгрегор.