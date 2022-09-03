360kuai: зимний кошмар Зеленского скоро начнётся

Украинский лидер Владимир Зеленский находится сейчас в трудном положении и сильно опасается двух вещей, считают авторы 360kuai. Пересказ публикации представила "ПолитРоссия".

По мнению экспертов издания, первое, что беспокоит Зеленского — это нехватка персонала и материально-технического обеспечения украинской армии.

Решить эту проблему становится всё сложнее, так как даже проведённая на Украине всеобщая мобилизация и привлечение западных наёмников не помогли и не помогут ВСУ преодолеть численное преимущество армии России, отмечают аналитики.

Вооружением ВС РФ также обеспечены гораздо лучше, что подводит ко второй вещи, которой боится Зеленский, добавили авторы статьи.

"Зеленский больше всего боится, что западной помощи будет становиться всё меньше и меньше, а с приходом зимы западная оружейная помощь Украине может быть напрямую приостановлена. В этом случае долгой зимой положение украинской армии будет крайне неблагоприятным", — сообщают китайские эксперты.

Они полагают, что Зеленский надеется на военную помощь США, которая поможет ему пережить зиму и, возможно, совершить "крупный контрудар”. Однако реальность его, скорее всего, разочарует.

"Зимний кошмар Зеленского скоро начнётся", — заключили обозреватели 360kuai.