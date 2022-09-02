Норин: из-за действий Киева на ЗАЭС миру грозит ядерная катастрофа

Украина подошла к очень опасной черте, обстреливая ЗАЭС, исходя из логики тотальной войны. Это грозит новой ядерной катастрофой. Такое мнение высказал военный историк Евгений Норин.

Уничтожить ядерную станцию можно только целенаправленно, поскольку конструкция её очень прочная, отметил эксперт в беседе с "Украиной.ру". Однако провокации Киева всё же могут привести к катастрофе, считает он.

По словам аналитика, Украина действует в логике тотальной войны, где хороши все средства. Однако здесь они подошли к очень опасной черте, добавил Норин.

Ядерная катастрофа у них уже случилась, а теперь они пытаются идти ко второй, заключил эксперт.