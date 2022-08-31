США избрали санкции любимым инструментом внешней политики, однако злоупотребление им может нанести Америке крупные потери, пишет издание The National Interest.
По мнению автора публикации, США намеревались нанести РФ "стратегическое поражение", а также лишить её возможности вести боевые действия, оказывая военную помощь Украине. Теперь граждане США вынуждены преодолевать трудности и расплачиваться за желание Джо Байдена продемонстрировать миру превосходство.
Стратегия Штатов, направленная на навязывание своего собственного "международного порядка, основанного на правилах", повернула западные страны против Ирака, Ливии, а теперь и против РФ. В основе своего "порядка" Америка ставит внешнеполитическое оружие — введение санкций, которые работают уже не только против России, но и против союзников США.
В статье отмечается, что политика Вашингтона основана на запугивании. Вместо того, чтобы увеличивать количество союзников, Америка уменьшает их, при этом калеча мировую торговлю насаждением санкций. Автор приходит к выводу, что США в XXI веке больше не смогут претендовать на мировое лидерство.
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