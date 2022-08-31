NI: политика санкций душит мировое лидерство США

США избрали санкции любимым инструментом внешней политики, однако злоупотребление им может нанести Америке крупные потери, пишет издание The National Interest.

По мнению автора публикации, США намеревались нанести РФ "стратегическое поражение", а также лишить её возможности вести боевые действия, оказывая военную помощь Украине. Теперь граждане США вынуждены преодолевать трудности и расплачиваться за желание Джо Байдена продемонстрировать миру превосходство.

Стратегия Штатов, направленная на навязывание своего собственного "международного порядка, основанного на правилах", повернула западные страны против Ирака, Ливии, а теперь и против РФ. В основе своего "порядка" Америка ставит внешнеполитическое оружие — введение санкций, которые работают уже не только против России, но и против союзников США.

В статье отмечается, что политика Вашингтона основана на запугивании. Вместо того, чтобы увеличивать количество союзников, Америка уменьшает их, при этом калеча мировую торговлю насаждением санкций. Автор приходит к выводу, что США в XXI веке больше не смогут претендовать на мировое лидерство.