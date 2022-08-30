Politico: у ЕС кончились все возможности для новых санкций против России

Возможности ЕС для наложения новых ограничений на Россию исчерпаны: любые новые санкции нанесут больший ущерб Евросоюзу, сообщает издание Politico.

"Почти все возможности были использованы, и теперь действительно сложно найти эффективные меры, которые не ударят по нам же", — заявил авторам материала высокопоставленный европейский дипломат.

Желающие продолжать жёсткий курс восточно-европейские страны утратили своё влияние в Еврокомиссии, отметил источник. По его словам, все возможные антироссийские санкции уже введены.