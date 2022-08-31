Президент Украины Владимир Зеленский призвал запретить вещание всех российских государственных телеканалов на территории Евросоюза. Заявление прозвучало на "Форуме 2000", который проходит в Чехии.
"Ни одному российскому государственному каналу нельзя позволить работать на территории ЕС", — сказал Зеленский.
Также украинский лидер вновь выступил за введение запрета на въезд граждан РФ в Евросоюз и блокировку российской банковской системы.
В среду, 31 августа Европейский союз не согласовал запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие страны выступили против такой меры.
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