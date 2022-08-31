ВСУ нанесли очередной удар по Херсону. Сработала система ПВО

Днём 31 августа ВСУ нанесли очередной удар по Херсону.

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Очевидцы публикуют видео взрывов в районе Антоновки. Также в воздухе были видны разрывы ракет ПВО.

Одновременно ВСУ не оставляют попыток продвинуться на северо-восток от Лозового через урочище Плотницкое и выйти через прибрежные леса к Белогорке.