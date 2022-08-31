Днём 31 августа ВСУ нанесли очередной удар по Херсону.
Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Очевидцы публикуют видео взрывов в районе Антоновки. Также в воздухе были видны разрывы ракет ПВО.
Одновременно ВСУ не оставляют попыток продвинуться на северо-восток от Лозового через урочище Плотницкое и выйти через прибрежные леса к Белогорке.
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