По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, мир сегодня как никогда нуждается во взаимовыгодном сотрудничестве между Россией и Западом, заложенным советским лидером Михаилом Горбачёвым.
Боррель заметил, что эпоха, начавшаяся при Горбачёве, исчезла, и её требуется в срочном порядке вернуть.
"Михаил Горбачёв принёс в советский блок ветер свободы с гласностью и перестройкой… Он помог положить конец холодной войне и коренным образом изменить глобальную безопасность, открыв эпоху взаимовыгодного сотрудничества. Эпоху, которая исчезла и которую срочно необходимо вернуть", — отметил Боррель в Twitter*.
Горбачёв ушёл из жизни вечером 30 августа. Ему был 91 год. В 1990 году Горбачёв получил Нобелевскую премию мира за то, что ему удалось возобновить отношения между СССР и западными странами.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
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В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.