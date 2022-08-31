Боррель призвал вернуть эпоху сотрудничества с РФ, которая была при Горбачёве

По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, мир сегодня как никогда нуждается во взаимовыгодном сотрудничестве между Россией и Западом, заложенным советским лидером Михаилом Горбачёвым.

Боррель заметил, что эпоха, начавшаяся при Горбачёве, исчезла, и её требуется в срочном порядке вернуть.

"Михаил Горбачёв принёс в советский блок ветер свободы с гласностью и перестройкой… Он помог положить конец холодной войне и коренным образом изменить глобальную безопасность, открыв эпоху взаимовыгодного сотрудничества. Эпоху, которая исчезла и которую срочно необходимо вернуть", — отметил Боррель в Twitter*.

Горбачёв ушёл из жизни вечером 30 августа. Ему был 91 год. В 1990 году Горбачёв получил Нобелевскую премию мира за то, что ему удалось возобновить отношения между СССР и западными странами.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года