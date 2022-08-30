Newsweek: США обманули 260 человек в Афганистане, забрав переводчика Байдена

Журналисты Newsweek рассказали, как США оставили в Афганистане 260 человек, забрав только семью переводчика Байдена.

Данная история может быть показательной и послужить уроком для других союзников США. Авторы Newsweek пишут, что 10 октября 2021 года пять чёрных внедорожников остановились перед убежищем для афганских беженцев в Исламабаде. Около двадцати вооружённых людей из дипломатической службы безопасности Госдепартамента создали живой коридор и вывели из убежища бывшего переводчика президента Джо Байдена Амана Халили вместе семьёй.

Помимо Халили в убежище было 260 человек, которые, по данным Newsweek, работали на США во время американского присутствия в Афганистане. Однако внедорожники уехали без них. Американские журналисты заявляют, что Госдепартамент обещал вывести этих людей. Но всё это было лишь на словах, поэтому, предполагают авторы статьи, США и решили, что выполнять свои устные обещания необязательно.

Из истории Амана Халили американские СМИ сделали сенсацию, но мало кто писал об оставшихся в том убежище людях, которых администрация президента США бросила на произвол судьбы. Этот медийный трюк помог Джо Байдену повысить свои рейтинги.

Сафи Рауф, президент и основатель организации Human First Coalition, которая управляла убежищем и доставила Халили в Пакистан, подтвердил Newsweek, что США не вывезли людей, которые работали на них.