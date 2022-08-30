В РФ ответили на призыв США "скинуться" на восстановление Афганистана

Призыв Вашингтона "скинуться" на восстановление Афганистана звучит цинично, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, никто не собирается платить за ошибки США.

Ранее американское правительство заявило, что несправедливо винить в "бедах" Афганистана исключительно Штаты.

"Из пространных рассуждений наших американских коллег можно было уловить призыв к России и Китаю раскошелиться на восстановление Афганистана. Дескать, платят за все только США и их союзники, а Россия и Китай сотрясают воздух. Циничность таких заявлений просто поражает", — заявил постпред.

Небензя подчеркнул, что именно США и НАТО в течение 20 лет оккупировали афганскую территорию и Штатам стоило бы признать собственные ошибки.