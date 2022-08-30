Глава "Нафтогаза": зимой в домах украинцев установят температурный максимум

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что из-за топливного кризиса этой зимой в домах украинцев установят температурный максимум на отопление. Так, по его словам, в отопительный период в квартирах будет около 17-18 градусов тепла.

Как подчеркнул Витренко, украинцам нужно готовиться к самой тяжёлой зиме за всю историю независимости страны.

"Если зима будет холодной, газа для централизованного отопления без дополнительного импорта не хватит. Следовательно, мощности для отопления населения не хватит", — пояснил глава "Нафтогаза" CNN.

По его словам, разница с установленной нормой по стране не так уж и велика. Так, в домах должна поддерживаться средняя температура в +22-23 градуса.