Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что из-за топливного кризиса этой зимой в домах украинцев установят температурный максимум на отопление. Так, по его словам, в отопительный период в квартирах будет около 17-18 градусов тепла.
Как подчеркнул Витренко, украинцам нужно готовиться к самой тяжёлой зиме за всю историю независимости страны.
"Если зима будет холодной, газа для централизованного отопления без дополнительного импорта не хватит. Следовательно, мощности для отопления населения не хватит", — пояснил глава "Нафтогаза" CNN.
По его словам, разница с установленной нормой по стране не так уж и велика. Так, в домах должна поддерживаться средняя температура в +22-23 градуса.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.