Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал вероятное введение восьмого пакета антироссийских санкций, сказав, что в ЕС полны решимости "стрелять себе и в ноги, и в руки, и вообще куда угодно", только бы сделать хуже России, и напрочь забывая при этом, что сами страдать от последствий таких рестрикций будут намного больше.
"Европа в русофобском угаре готова стрелять себе и в ноги, и в руки, и вообще куда угодно, лишь бы России сделать побольнее. Приняли 7 пакетов санкций, готовят восьмой. А вредная Россия не сдаётся", — сыронизировал Джабаров в своём Telegram-канале.
Сенатор напомнил европейцам, что введённые Евросоюзом антироссийские санкции наносят ему самому куда больший вред, чем России. Джабаров предложил европейцам как следует поразмыслить над последствиями того, что они продолжают делать с завидным упорством в отношении России.
"Что лучше, сидеть зимой в тёплой отапливаемой квартире, с заполненным продуктами холодильником и держать под окнами заправленную бензином "Ладу", чем околевать в европейском городе от холода, с перебоями поставок продуктов и замёрзшим у дома "Мерседесом" с пустым бензобаком?", — задал риторический вопрос Джабаров представителям ЕС.
Парламентарий предупредил, что граждане Европы рано или поздно спросят свои власти, ради чего, собственно, они жертвуют благосостоянием своего народа, поддерживая неонацистский киевский режим.
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Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.