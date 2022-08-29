Джабаров о восьмом пакете санкций против РФ: "А вредная Россия не сдаётся"

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал вероятное введение восьмого пакета антироссийских санкций, сказав, что в ЕС полны решимости "стрелять себе и в ноги, и в руки, и вообще куда угодно", только бы сделать хуже России, и напрочь забывая при этом, что сами страдать от последствий таких рестрикций будут намного больше.

"Европа в русофобском угаре готова стрелять себе и в ноги, и в руки, и вообще куда угодно, лишь бы России сделать побольнее. Приняли 7 пакетов санкций, готовят восьмой. А вредная Россия не сдаётся", — сыронизировал Джабаров в своём Telegram-канале.

Сенатор напомнил европейцам, что введённые Евросоюзом антироссийские санкции наносят ему самому куда больший вред, чем России. Джабаров предложил европейцам как следует поразмыслить над последствиями того, что они продолжают делать с завидным упорством в отношении России.

"Что лучше, сидеть зимой в тёплой отапливаемой квартире, с заполненным продуктами холодильником и держать под окнами заправленную бензином "Ладу", чем околевать в европейском городе от холода, с перебоями поставок продуктов и замёрзшим у дома "Мерседесом" с пустым бензобаком?", — задал риторический вопрос Джабаров представителям ЕС.

Парламентарий предупредил, что граждане Европы рано или поздно спросят свои власти, ради чего, собственно, они жертвуют благосостоянием своего народа, поддерживая неонацистский киевский режим.