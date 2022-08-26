Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Собчак о новом ведущем Первого канала Красовском: "Достойная замена Урганту"
Взрывное устройство, сдетонировавшее в Бердянске, было на детской площадке
Заявление официального представителя НМ ДНР по обстановке на 26 августа
Николайчук: "Украинский хлеб нужен всем, а бандеровцы — никому"
Финансовый консультант рассказала, как научиться копить деньги
Лукашенко: Белоруссия следит за действиями Запада у границ
Председатель Союза пенсионеров РФ призвал повысить зарплаты для роста пенсий
Боевики ВСУ обстреляли футбольное поле в центре Донецка
Ищенко: военный переворот на Украине маловероятен

Сенатор Джабаров не исключил конфликта между странами ЕС из-за Украины

Мир

Сенатор Владимир Джабаров в беседе с Pravda.Ru оценил прогноз, данный польским изданием Konserwatyzm, согласно которому Варшава может лишиться своих западных земель, если заключит союз с Киевом и выйдет из ЕС.

Сенатор Джабаров не исключил конфликта между странами ЕС из-за Украины

Джабаров отметил, что такой сама возможность такого прогноза ярко демонстрирует характер взаимоотношений в странах Евросоюза.

"Они говорят о солидарности, но, кажется, готовы перегрызть друг другу глотки в случае чего. Но то, что Польша, например, посматривает на Галицию, это понятно. Потому что когда-то принадлежало Польше. А то, что часть немецких земель по итогам Второй мировой войны перешла к Польше, мы тоже понимаем, включая 2/3 Восточной Пруссии. Я думаю, что это как раз результат того, что полная дестабилизация ситуации произошла в Европе, из их откровенно русофобской политики они настолько втянулись в драку, что теперь уже начали враждовать друг с другом. И не исключено, что, на самом деле, могут возникнуть ситуации, когда в Европе может разразиться большой конфликт", — заметил сенатор.

Парламентарий добавил, что если Украина продолжит своё существование в нынешнем виде, она постоянно будет яблоком раздора между Польшей, Германией и Россией, так как половина украинцев принадлежит к "русскому миру". И если Варшава всё-таки попытается захватить часть территорий Украины, это может спровоцировать немцев потребовать обратно свою территорию, потерянную когда-то по итогам Второй Мировой войны.

Джабаров уверен, что такая сложная ситуация вокруг Украины спровоцирована неадекватным поведением Европы, которая кинулась "непонятно от кого защищать" Киев.

Ранее авторы польского издания Konserwatyzm спрогнозировали потерю Польшей своих западных земель в случае заключения союза с Украиной и выхода из ЕС. Эти шаги позволят Германии поднять вопрос о возвращении утерянных когда-то немецких земель.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Шурыгин озвучил число убитых за полгода СВО: "Масштабы потерь всё равно узнают"

Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.

Шурыгин озвучил число убитых за полгода СВО: "Масштабы потерь всё равно узнают"
Ракеты ВКС РФ уничтожили патрульный катер "Славянск" и тральщик "Геническ" ВСУ
Силовые структуры
Ракеты ВКС РФ уничтожили патрульный катер "Славянск" и тральщик "Геническ" ВСУ
Силовые структуры
Перенджиев: удар по эшелону ВСУ подтвердил высокую точность "Искандера"
Мир. Новости мира
Sohu: шесть тысяч союзников России в любой момент превратят НАТО в пустое место
Рустем Сафронов Асиф Джангиров: развал СССР помог азербайджанцам приобрести национальную самоидентичность Рустем Сафронов Андрей Николаев Киев продолжает отрицать наличие украинских мин в Чёрном море Андрей Николаев Анастасия Жукова Россия уходит с МКС, чтобы самостоятельно исследовать дальний космос Анастасия Жукова
Мир. Новости мира
Польша рискует потерять земли из-за союза с Украиной под контролем Лондона
Силовые структуры
The Guardian: НАТО спровоцировал Россию и теперь не сможет её остановить
Шурыгин: мы входим в противостояние, которое видели в страшном сне
Силовые структуры
Шурыгин: мы входим в противостояние, которое видели в страшном сне
Последние материалы
Ищенко: военный переворот на Украине маловероятен
Baijiahao: РФ одержала крупную победу над санкциями, и США изменили свою цель
Политолог Корнилов: у США есть план действий на случай восстания зомби
Бабченко: За Крым поднимется вся Россия, вплоть до удара ядерным оружием
Уфимцы возмутились призывом учителей доказать регистрацию на "Диктант Победы"
Никита Михалков: фильмы с уехавшими актёрами не следует выпускать в прокат
Шурыгин: СВО России войдёт в историю как "война беспилотников"
Политолог Карнаухов: в США произошла утечка данных по поводу помощи Киеву
Шурыгин: киевский режим начнёт сыпаться в течение 18 месяцев
Библиотеки Москвы готовы провести день открытых дверей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников