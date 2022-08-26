Сенатор Джабаров не исключил конфликта между странами ЕС из-за Украины

Сенатор Владимир Джабаров в беседе с Pravda.Ru оценил прогноз, данный польским изданием Konserwatyzm, согласно которому Варшава может лишиться своих западных земель, если заключит союз с Киевом и выйдет из ЕС.

Джабаров отметил, что такой сама возможность такого прогноза ярко демонстрирует характер взаимоотношений в странах Евросоюза.

"Они говорят о солидарности, но, кажется, готовы перегрызть друг другу глотки в случае чего. Но то, что Польша, например, посматривает на Галицию, это понятно. Потому что когда-то принадлежало Польше. А то, что часть немецких земель по итогам Второй мировой войны перешла к Польше, мы тоже понимаем, включая 2/3 Восточной Пруссии. Я думаю, что это как раз результат того, что полная дестабилизация ситуации произошла в Европе, из их откровенно русофобской политики они настолько втянулись в драку, что теперь уже начали враждовать друг с другом. И не исключено, что, на самом деле, могут возникнуть ситуации, когда в Европе может разразиться большой конфликт", — заметил сенатор.

Парламентарий добавил, что если Украина продолжит своё существование в нынешнем виде, она постоянно будет яблоком раздора между Польшей, Германией и Россией, так как половина украинцев принадлежит к "русскому миру". И если Варшава всё-таки попытается захватить часть территорий Украины, это может спровоцировать немцев потребовать обратно свою территорию, потерянную когда-то по итогам Второй Мировой войны.

Джабаров уверен, что такая сложная ситуация вокруг Украины спровоцирована неадекватным поведением Европы, которая кинулась "непонятно от кого защищать" Киев.

Ранее авторы польского издания Konserwatyzm спрогнозировали потерю Польшей своих западных земель в случае заключения союза с Украиной и выхода из ЕС. Эти шаги позволят Германии поднять вопрос о возвращении утерянных когда-то немецких земель.