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Ющенко рассказал, как требовал от Путина извинений за Полтавскую битву

Мир

Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал, что в 2008 году требовал от России извинений за Полтавскую битву, в которой армия царя Петра I разгромила шведов под командованием Карла XII.

Ющенко рассказал, как требовал от Путина извинений за Полтавскую битву

Тогда, по словам Ющенко, Россия готовилась отметить 300-летие битвы под Полтавой. И в тот момент, заявил украинский экс-президент, для него это было "едва ли не главное во взаимоотношениях с Россией". Он рассчитывал поставить на повестку дня "украино-российское историческое примирение".

В качестве примера он привёл отношения Украины и Польши и советовал президенту России посмотреть фильм "Огнём и мечом".

"Перевернули эту страницу, приняли извинения, идём далее. Я хотел сделать это ещё в 2008 году — мотивировать Россию поставить это на порядок дня историческое примирение", — цитирует Ющенко "Политнавигатор".

Отметим, что не совсем понятно, кто кому в этом случае принёс извинения. Во всяком случае, нет никаких признаков, чтобы в Польше были готовы за что-то извиниться перед Украиной. И наоборот.

По словам Ющенко, Путин тогда поинтересовался, хочет ли он, чтобы Россия принесла извинения за царское правительство. А он в ответ заявил, что Украина хочет, чтобы "Россия извинилась за те преступления, которая она совершила по отношению к Украине", независимо от того, кто в Москве у власти.

"На высоком политическом уровне мы могли бы выйти на политику прощения и примирения. Я президенту России говорю: когда было уничтожено российскими войсками наше гетманское государство, Батурин. Потом я начал говорить, если мы не поклонимся там нашим защитникам, очевидно, я на Полтавское поле не поеду", — рассказал Ющенко.

То есть, если мы правильно понимаем, Россия должна была просить прощения, а Украина решать, принимать это или нет.

По словам экс-президента Украины, "Полтавское поле — это поле нашего поражения": "Как украинский президент может стоять возле торжествующего президента России, потому что это первая имперская война, из которой Россия как империя начала свой отсчёт? А гетман Мазепа проиграл, Карл XII проиграл, Украина проиграла. Для нас это была чувствительная страница. К сожалению, Россия не поняла эту тему".

Непонятно, кто же в таком варианте шведы, союзники-освободители, которые несли Украине свободу? Впрочем, в Киеве весьма специфический взгляд на исторические события, во многом основанный на мифотворчестве. А точнее сказать, на выдумках.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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