Российский певец и композитор Юрий Лоза рассказал, что в прошлые времена, когда в Киеве ещё можно было без опаски говорить на русском языке, ему довелось выступать перед тремя президентами Украины — Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Януковичем. Они присутствовали на больших сборных концертах.
Однако его никогда не приглашали выступать перед президентами Виктором Ющенко и Петром Порошенко. В этом артист увидел интересную закономерность.
"Если бы я верил в некую мистику букв, то наверняка обратил бы внимание на то, что когда фамилия главы государства заканчивается на "ко", меня на праздничные мероприятия не зовут", — написал он в соцсети.
Что касается нынешнего президента Украины, фамилия которого на "ко" не заканчивается, то, по мнению Лозы, с учётом нынешней ситуации, увидеть его на своём концерте в ближайшем будущем ему, пожалуй, "не светит". И это хорошо, заключил музыкант.
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