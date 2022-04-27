Юрий Лоза: перед лидерами Украины с фамилией на "ко" выступать не звали

Российский певец и композитор Юрий Лоза рассказал, что в прошлые времена, когда в Киеве ещё можно было без опаски говорить на русском языке, ему довелось выступать перед тремя президентами Украины — Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Януковичем. Они присутствовали на больших сборных концертах.

Однако его никогда не приглашали выступать перед президентами Виктором Ющенко и Петром Порошенко. В этом артист увидел интересную закономерность.

"Если бы я верил в некую мистику букв, то наверняка обратил бы внимание на то, что когда фамилия главы государства заканчивается на "ко", меня на праздничные мероприятия не зовут", — написал он в соцсети.

Что касается нынешнего президента Украины, фамилия которого на "ко" не заканчивается, то, по мнению Лозы, с учётом нынешней ситуации, увидеть его на своём концерте в ближайшем будущем ему, пожалуй, "не светит". И это хорошо, заключил музыкант.