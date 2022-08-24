Американский эсминец Preble вооружили лазерным комплексом HELIOS, который позволяет поражать небольшие суда и беспилотные летательные аппараты, сообщает издание The Drive.
Автор материала отметил, что 60-киловатный лазер разработала корпорация Lockheed Martin. Устройство предназначено для ослепления оптических систем, установленных на кораблях и самолётах противника.
Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Вооружённые силы России применили во время спецоперации на Украине новые боевые лазерные комплексы "Задира", которые позволяют наносить тепловое поражение беспилотникам и артиллерийским снарядам По словам Борисова, лазер способен на расстоянии пяти километров за пять секунд сжигать вражеские дроны.
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