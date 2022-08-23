Шхагошев: из-за помощи Канады и ФРГ Киеву переговоры с РФ откладываются

Намерение Канады и Германии продолжать оказывать Киеву военную помощь пагубно сказывается на возможности возобновления переговорного процесса между Россией и Украиной, и они вновь откладываются на неопределённый срок. Об этом напомнил депутат Госдумы Адальби Шхагошев в беседе с РИА Новости.

"Это исполнение приказов со стороны Вашингтона и отдаление от переговорного процесса (России и Украины), который, в теории, все еще возможен", — отметил Шхагошев.

Политик напомнил, что несмотря на "мизерные" объёмы оказываемой Киеву военной помощи, главы Канады и Германии при содействии США стараются сделать всё возможное, чтобы российско-украинские переговоры не состоялись.

Ранее стало известно о согласовании Канадой и ФРГ очередного пакета военной помощи Киеву. Как пояснил немецкий канцлер Олаф Шольц, выступая на саммите "Крымская платформа" в Киеве, в новый пакет войдут гранотомёты, системы ПВО и боеприпасы.