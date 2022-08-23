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Захарова: США дискредитировали себя как правозащитника после убийства Дугиной

Мир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение реакцией США на убийство политолога и журналиста Дарьи Дугиной.

Захарова: США дискредитировали себя как правозащитника после убийства Дугиной

Захарова считает, что, не признавая предъявленные Россией доказательства причастности Киева к этому преступлению, США дискредитируют пропагандируемые ими принципы о правах человека.

"Реакция госдепартамента на убийство Дарьи Дугиной и представленные Россией доказательства украинского следа дискредитирует международную активность США на правозащитном треке. Никакого морального права (про отсутствие юридических оснований и говорить не приходится) судить о правах человека в отдалённых точках мира у Вашингтона нет, раз убийство журналиста даже не комментируется с этой столь значимой для американских властей стороны. Они просто не заметили, что речь идёт об общественном деятеле", — отметила Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, говоря про трагедию с Дугиной, осудил насилие против мирных граждан вне зависимости от того, где оно происходит, но при этом напомнил, что Киев отрицает свою причастность к этому делу.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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