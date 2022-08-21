Байден, Шольц, Макрон и Джонсон провели обсуждение происходящего на ЗАЭС

Согласно заявлению кабмина ФРГ, западные лидеры в лице канцлера Германии Олафа Шольца, президента США Джо Байдена, лидера Франции Эммануэля Макрона, и британского премьера Бориса Джонсона в ходе обсуждения происходящего вокруг Запорожской АЭС призвали не проводить военные действия вблизи неё. Помимо этого они считают, что атомную электростанцию должны как можно быстрее посетить члены МАГАТЭ.

К этому заключению западные лидеры пришли 21 августа. Обсуждения прошло по инициативе канцлера Германии.

"Они также обсудили ситуацию на украинской атомной электростанции в Запорожье и призвали к военной сдержанности близ нее, а также к скорейшему посещению объекта сотрудниками МАГАТЭ", — сказано в сообщении кабмина ФРГ.

Помимо этого Макрон, Шольц, Джонсон и Байден решили продолжать поддержку Киева.