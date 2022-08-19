Эколог предупредила о последствиях катастрофы на ЗАЭС: достанется и Турции

Эколог Анна Курбатова оценила возможный масштаб бедствия в худшем случае, если в результате аварии на Запорожской АЭС произойдёт утечка радиации.

По словам эксперта, точно предсказать, насколько масштабным будет поражение, сложно. Однако уже ясно, какие именно страны пострадают от распространения радиоактивного облака.

Первой примет на себя удар сама Украина, в частности, её западные территории, сказала эколог. Также в районе бедствия окажутся соседние с ней страны.

"Страны Восточной Европы, Польша, Чехия, Румыния, это, конечно, регионы РФ, и даже говорят о том, что под радиационное облако попадет и Турция", — предсказала Курбатова в ходе стрима RT.

Ранее представители Минобороны РФ предупреждали о готовящейся провокации на ЗАЭС со стороны Киева, который намерен сделать виноватой в произошедшем Россию.