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Эколог предупредила о последствиях катастрофы на ЗАЭС: достанется и Турции

Мир

Эколог Анна Курбатова оценила возможный масштаб бедствия в худшем случае, если в результате аварии на Запорожской АЭС произойдёт утечка радиации.

Эколог предупредила о последствиях катастрофы на ЗАЭС: достанется и Турции

По словам эксперта, точно предсказать, насколько масштабным будет поражение, сложно. Однако уже ясно, какие именно страны пострадают от распространения радиоактивного облака.

Первой примет на себя удар сама Украина, в частности, её западные территории, сказала эколог. Также в районе бедствия окажутся соседние с ней страны.

"Страны Восточной Европы, Польша, Чехия, Румыния, это, конечно, регионы РФ, и даже говорят о том, что под радиационное облако попадет и Турция", — предсказала Курбатова в ходе стрима RT.

Ранее представители Минобороны РФ предупреждали о готовящейся провокации на ЗАЭС со стороны Киева, который намерен сделать виноватой в произошедшем Россию.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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