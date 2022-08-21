SANA: Армия США вывезла из Сирии в Ирак 137 цистерн с нефтью за сутки

Американские войска активизировали хищение сирийских ресурсов. Только за 21 августа армия США перегнала десятки автоцистерн с нефтью в Ирак.

Вашингтон продолжает цинично зарабатывать на бедах других народов. Белый дом получает дешёвую нефть, раздувая гражданскую войну в Сирии, и именно Соединённые Штаты виноваты в затягивании украинского конфликта.

Накануне военнослужащие США загрузили сирийской нефтью с месторождений в регионе Аль-Джазира нефтевозы и перевезли их на свою базы на иракской территории.

Как сообщает сирийское агентство SANA, на рассвете 21 августа американские силы перебросили колонну из 137 автоцистерн, наполненных украденной нефтью с местных месторождений, на военную базу США в Ираке через незаконный переход Махмудия в сельской местности Ярубия.

Местные источники рассказали, что колонна шла двумя партиями: в первой партии было 122 автомобиля, во второй — 15 машин.