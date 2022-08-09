Посол Антонов: США продлевают агонию украинского режима

США пытаются затянуть конфликт на Украине, "подливая масла в огонь". Военной и финансовой помощью Вашингтон только продлевает агонию киевского режима.

Решение Белого дома выделить дополнительный миллиард долларов наглядно иллюстрирует тот факт, что Соединенные Штаты не желают мирного урегулирования украинского кризиса, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Подобные поступки американская администрация прикрывает циничными заявлениями о желании усилить переговорную позицию Киева, добавил он.

Западная военная помощь даёт призрачную надежду "беспринципным деятелям" в офисе Владимира Зеленского, что ВСУ сумеют "измотать" союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР, чтобы победить на поле боя. Дипломат предупредил, что это приведёт лишь к увеличению количества жертв.

"Соединенные Штаты Америки все больше втягиваются в конфликт, приближаясь к опасной черте в противостоянии с Российской Федерацией", — отметил Антонов.

Он уверен, что политики за океаном не стремятся обезопасить мирных украинских граждан, а желают продлить агонию украинского режима.

Ранее американские журналисты выпустили документальный фильм, в котором приводят доказательства коррупции в украинской армии. По словам корреспондентов, в ВСУ разворовывается 70% военной помощи Запада.