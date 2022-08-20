WarGonzo: союзные силы полностью завершили зачистку Песок

Автор независимого проекта WarGonzo Семён Пегов сообщил, что союзные силы полностью завершили зачистку Песок.

Пегов отметил, что определение "взяли под контроль" достаточно размытое и неопределённое. По его мнению, важнее, когда союзные силы полностью зачищают тот или иной населённый пункт от украинских военных. Автор WarGonzo заявил, что только сегодня ВС РФ и НМ ЛДНР полностью зачистили Пески от военных ВСУ.

"Контроль — вещь в некоторым смысле широкая. А вот сказать, что Пески НАШИ — на 100% — мы можем только сегодня. С этого дня там нет ни одного живого украинского солдата", — написал военкор.

Пегов поблагодарил Батальон "Сомали" — вооружённое формирование ДНР. Данная группировка участвовала в боях за Славянск и Иловайск, осаде и штурме Донецкого аэропорта в сентябре-октябре 2014 года. В 2017 года был убит знаменитый командир "Сомали" Михаил Толстых "Гиви". После начала специальной военной операции (СВО) батальон вместе с ВС РФ принимал участие в боях за Мариуполь.