Министр Рейнсалу: Эстония может запретить въезд россиянам с визами третьих стран

Руководитель МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что закон Европейского союза позволяет Таллину запретить посещать республику гражданам России с визами, которые выдали другие страны.

"Конечно, наше главное желание — достичь общеевропейского соглашения о закрытии въезда россиян в ЕС", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, передаёт Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация.

Как напомнил министр, Евросоюз уже ограничивал доступ к своей территории во время коронавирусной пандемии. В этот период западные чиновники смогли закрыть и внутренние границы, добавил политик.

Ранее литовский коллега Рейнсалу Габриэлюс Ландсбергис призвал ЕС аннулировать все уже выданные россиянам туристические визы.