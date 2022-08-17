Руководитель МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что закон Европейского союза позволяет Таллину запретить посещать республику гражданам России с визами, которые выдали другие страны.
"Конечно, наше главное желание — достичь общеевропейского соглашения о закрытии въезда россиян в ЕС", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, передаёт Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация.
Как напомнил министр, Евросоюз уже ограничивал доступ к своей территории во время коронавирусной пандемии. В этот период западные чиновники смогли закрыть и внутренние границы, добавил политик.
Ранее литовский коллега Рейнсалу Габриэлюс Ландсбергис призвал ЕС аннулировать все уже выданные россиянам туристические визы.
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