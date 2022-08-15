Салуцкий: Путин специально не торопит события в СВО

Владимир Путин специально не торопит события в СВО, ожидая, когда начнёт уменьшаться поддержка Западом Украины. Об этом заявил глобальный эксперт "Альянса Цивилизаций" ООН, писатель Анатолий Салуцкий, комментируя Pravda.Ru статью The Guardian, в которой заявляется, что Запад может нанести Украине удар в спину уже зимой.

Салуцкий заявил, что у формулировки "удар в спину" может быть самая разная трактовка. Однако, по мнению писателя, процесс уменьшения поддержки Западом Украины уже начался. Он отметил, что со временем люди на Западе будут думать о своих делах и о своей жизни больше, чем о помощи Украине.

"Это объективный ход событий. Но меня смущает слово "удар". Это всё будет постепенно. Это будет как-то хитро делаться. Это будет делаться путём дипломатии и попытками наладить отношения России с Украиной", — предположил Салуцкий.

По мнению самого Салуцкого, эта публикация об ударе в очередной раз подтверждает неоспоримую победу России. Он предположил, что президент РФ Владимир Путин рассчитал всё на несколько шагов вперёд. Салуцкий отметил, что сейчас Запад думает о том, как они переживут эту зиму, когда как у граждан России таких вопросов не возникает.

"Мы ведь не думаем о том, как мы переживем зиму. Мы не тревожимся. Мы не тревожимся о том, что мы будем кушать, какое будет продовольствие. Мы не тревожимся о том, сколько будет стоить газ, сколько будет стоить бензин и так далее. У нас всё в полном порядке", — уверен писатель.

По мнению Салуцкого, очевидно, что у России всё было подготовлено заранее, в отличие от Запада. Он предположил, что именно поэтому Путин специально не торопит события на фронте, ожидая, когда начнёт уменьшаться поддержка Западом Украины.

Ранее британский обозреватель Саймон Тисдалл в статье для издания The Guardian заявил, что Европу всё больше беспокоит энергетический кризис, а не желание Киева победить в СВО. Поэтому Европа, охваченная паникой, может нанести удар в спину уже этой зимой.