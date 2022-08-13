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Newsmax: американцы испугались полётов российских ВКС вблизи Аляски

Мир

Американцы обеспокоены активностью Воздушно-космических сил РФ вблизи Аляски, сообщает издание Newsmax.

Newsmax: американцы испугались полётов российских ВКС вблизи Аляски

Ранее Пентагон выражал недоумение по поводу того, что российская авиация стала часто появляться около Аляски. Российские самолёты-разведчики не раз достаточно близко подлетали к американскому штату, однако не пересекали воздушную границу США.

По словам авторов издания, жители Аляски с тревогой следят за новостями о том, что ВКС РФ стали часто наведываться в регион. Так, на этой неделе российское воздушное судно дважды влетело в зону опознавания противовоздушной обороны северного штата США.

Местный политик Келли Тшибак заявила, что Россия пугает жителей Аляски своими самолётами, потому что власти США проявляют слабость на мировой арене. Она верит, что участившиеся полёты ВКС России предвещают большие события, связанные с отношениями между двумя странами.

По данным издания Sohu, манёвры российских самолётов стали уроком для Пентагона, который считал, что Россия полностью занята спецоперацией на Украине и не готова отвлекаться на другие направления. Китайские эксперты увидели в этой ситуации признаки того, что США перестают быть мировым гегемоном.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Александровна Степушова
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