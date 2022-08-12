Sohu: действия ВКС РФ вблизи Аляски отбирают у США статус гегемона

Полёты российских самолетов-разведчиков около Аляски привели в недоумение Пентагон, сообщили китайские журналисты.

США — страна в мире с крупнейшей армией в мире. Вашингтон часто использует Вооружённые силы, чтобы поддерживать своё влияние в мире. Так, американские самолёты часто подлетают близко к воздушным границам недружественных государств, чтобы продемонстрировать свою мощь и запугать противника. Однако постепенно гегемонии США приходит конец, и не последнюю роль в этом играет Россия, сообщает издание Sohu.

Ранее Пентагон выражал беспокойство по поводу того, что Воздушно-космические силы РФ проявляют аномальную активность около Аляски. Российские самолёты-разведчики неоднократно близко подлетали к американскому штату, не пересекая воздушную границу США.

По словам авторов статьи, полёты ВКС РФ над Аляской стали уроком для Пентагона, который считал, что Москва всецело занята спецоперацией на Украине и не готова отвлекаться на другие направления.

Участившиеся манёвры российских самолётов показывают, что США перестают быть мировым гегемоном, подчеркнули китайские эксперты.