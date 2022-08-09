Борис Джонсон сравнил свою бывшую работу в МИД с презервативом

Уходящий с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон сравнил свою бывшую работу в министерстве иностранных дел страны с презервативом, сообщает Independent со ссылкой на лидера шотландских консерваторов Рут Дэвидсон.

Во время работы в МИД Джонсон часто жаловался, что много работает, но получает маленькую зарплату. По словам Дэвидсона, политик сравнивал себя с "заключённым в стальном презервативе".

Джонсон возглавлял Форин-офис в 2016–2018 годах, когда британским премьером была Тереза Мэй.

В начале июля Джонсон объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании и руководителя Консервативной партии. Его отставка связана с правительственным кризисом, который разразился в стране. Главы ряда министерств заявили о своём недоверии Джонсону и выразили несогласие с проводимой им политикой.

Ранее газета The Telegraph сообщала, что после ухода Йенса Столтенберга с поста генсекретаря НАТО его место может занять Джонсон.