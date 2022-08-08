В Хельсинки избавились от подарка СССР — памятника "Мир во всём мире"

В Финляндии демонтировали памятник, подаренный Советским Союзом. Монумент под названием "Мир во всём мире" убрали с улицы Хельсинки.

Сообщается, что решение избавиться от памятника связано с намерением перестроить улицу, где он установлен.

Памятник отправят на хранение в Художественный музей Хельсинки. После этого руководство города примет решение о дальнейшей судьбе монумента.

Памятник, который появился в столице Финляндии в 1990 году как подарок СССР, передаёт идею дружбы народов. На скульптурной композиции люди разных национальностей держат на вытянутых руках земной шар.

Финляндия более тридцати лет назад в ответ подарила России скульптуру "Дети мира". Монумент расположен в Парке Дружбы на Ленинградском шоссе.

Ранее сообщалось, что под Киевом снесли монумент 300-летию воссоединения Украины с Россией.