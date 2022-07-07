В Переяславе Киевской области снесён монумент, посвящённый 300-летию воссоединения Украины с Россией. Об этом пишет Страна.ua.
По информации украинского интернет-издания, сооружение было демонтировано по решению местной общины и органа самоуправления. Отмечается, что памятник возвели на площади Богдана Хмельницкого 8 октября 1961 года.
"В Переяславе снесли монумент 300-летию воссоединения Украины и России", — подчёркивается в материале.
Председатель Киевской областной военной госадминистрации Алексей Кулеба подтвердил эти данные. По его словам, снос памятника может быть связан с нежеланием поддерживать российскую спецоперацию.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя снос памятников на Украине, заявил, что итогом "дерусификации, декоммунизации и деколонизации" этой страны станет полный демонтаж её государственности. Он убеждён: Киеву мешают такие ценности народа, как язык, культура, история и традиции.
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