Таблоид Daily Mail полностью "переврал" ситуацию с обезвреживанием "Лепестков"

Британские СМИ разместили у себя видео российской журналистки Марины Ахмедовой, выложенное ею в Telegram-канале, попытавшись представить происходящее в нём совсем не так, как было на самом деле.

В ролике военный ДНР по имени Мирослав занят уничтожением противопехотных мин "Лепестки", оставленных украинскими войсками, при помощи покрышки. Однако журналисты таблоида Daily Mail написали, что мины оставлены россиянами, а сам военнослужащий является ни кем иным, как "бравым украинским солдатом".

Первой на фейковый пост отреагировала сама Ахмедова.

"Мирослав кусает кулаки в кровь. Он, может, и бравый, но в 14-м служил в "Востоке" Ходаковского, и в целом вполне дэнээровский парень", — указала журналистка.

Читатели Daily Mail тоже оказались достаточно внимательными, и сразу разглядели ложь в публикации. Они возмутились тем, что их стараются так грубо обмануть. Все заметили, что военный на видео одет в российскую, а не в украинскую форму, а мины, которые он помогает подрывать, оставлены украинцами.

"Наглые лжецы, это пророссийский солдат, который обезвреживает мины, отправленные Зеленским для убийства мирных жителей Донбасса. Бессовестные лжецы", — заметил один из читателей. "На нем не украинская форма. "Лепестки" распространяют украинцы. Очередная извращенная пропаганда. Это ужасно", — выразил возмущение другой. "О Боже, ну и ложь. Этот солдат не украинец, Украина как раз и сбросила эти "Лепестки", — добавил третий.

Внимание пользователи вычислили первоисточник видео, и потребовали прекратить тиражирование ложной информации.

В конце июля Донецк, в том числе и центр города, оказался забросан запрещёнными "Лепестками", которые представляют большой риск для мирного населения.