Президент Сербии Александр Вучич уверен, что армия Косова собирается в полночь атаковать северную часть Сербии. К Яринье и Брняк уже стянулась албанская полиция.
Вучич признал, что страна находится в тяжелейшей ситуации.
"Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире", — отметил президент Сербии.
СМИ сообщали, что на границе Косово и Сербии раздавались выстрелы и включалась воздушная тревога. На севере Косово сербы возводят баррикады, все пути перекрываются.
Руководитель МИД Сербии Никола Селакович отмечал, что албанские власти непризнанной республики Косово "готовят ад" для местных сербов.
Ранее украинские власти посоветовали президенту Сербии бежать в Россию.
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