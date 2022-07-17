Украинские власти посоветовали президенту Сербии бежать в Россию

Президенту Сербии Александру Вучичу стоит готовиться к "бегству" в Россию, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко. По его словам, сербскому лидеру стоило бы купить билет до Ростова.

Так в Раде отреагировали на слова Вучича о спецоперации на Украине. Ранее сербский лидер высказал мнение, что весь Запад и ЕС ведёт войну против России посредством украинцев.

"Вы на всякий случай билет в Ростов возьмите. Вам очень скоро он может пригодиться", — заявил украинский депутат.

Гончаренко подчеркнул, что сербы "много о себе думает" для государства с населением чуть больше шести миллионов человек.