Президенту Сербии Александру Вучичу стоит готовиться к "бегству" в Россию, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко. По его словам, сербскому лидеру стоило бы купить билет до Ростова.
Так в Раде отреагировали на слова Вучича о спецоперации на Украине. Ранее сербский лидер высказал мнение, что весь Запад и ЕС ведёт войну против России посредством украинцев.
"Вы на всякий случай билет в Ростов возьмите. Вам очень скоро он может пригодиться", — заявил украинский депутат.
Гончаренко подчеркнул, что сербы "много о себе думает" для государства с населением чуть больше шести миллионов человек.
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