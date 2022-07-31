В ближайшие пять лет Германия не может отказаться от поставок российского газа, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. По его словам, Берлину стоило бы уже признать "горькую правду".
Как подчеркнул Кречмер, для перехода на зелёную энергетику и полноценный запуск АЭС, Берлину требуется время.
"Если мы понимаем, что пока не можем обойтись без российского газа, то это горькая правда, и мы должны её принять. В ближайшие годы нам по-прежнему будет нужен российский газ, мы должны использовать существующие атомные электростанции и осуществить поэтапный отказ от угля", — цитирует политика Zeit.
Как подчеркнул саксонский премьер, экономика Германии находится на грани "краха" из-за резкого повышения стоимости голубого топлива в стране. Настолько, что в правительстве предлагают развернуть зимой пункты обогрева для немцев, которые начнут мёрзнуть в собственных домах.
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