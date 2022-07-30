Кедми: Россия покончит с русофобией, когда Запад сам к ней приползёт

По мнению политического эксперта Якова Кедми, России необходимо подготовиться к жизни без США и их союзников, так как альтернативой этому является отказ от реализации национальных интересов страны.

Эксперт полагает, что Москва должна сконцентрироваться на взаимоотношениях с другими государствами, а страны коллективного Запада откажутся от русофобии самостоятельно.

"Россия должна быть готова к существованию в условиях полного разрыва отношений с большей частью западного мира. Когда они созреют, они сами приползут. А до этого пусть они решают свои проблемы сами", — сказал Кедми на YouTube-канале информагентства "БелТА".

По мнению политолога, у России есть все возможности и ресурсы, чтобы полностью разорвать отношения с Западом.