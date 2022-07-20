В странах Европейского союза начали с граждан собирать так называемый путинский налог.
Так, в Финляндии к обычной стоимости товара в супермаркетах добавляют 0,3 евро "путинского налога".
Похожая ситуация в Италии. Для того, чтобы сходить в туалет, к стоимости услуги добавляют 0,5 евро "путинского налога".
В Швейцарии пошли дальше, они включили этот налог в платёжки коммунальных услуг.
Ранее сообщалось, что лидерам европейских стран следует подготовить необходимые ресурсы для "зимы недовольства". Об этом заявил финский политолог Мика Аалтола.
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