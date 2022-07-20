В Европе начали собирать с граждан "путинский налог"

В странах Европейского союза начали с граждан собирать так называемый путинский налог.

Так, в Финляндии к обычной стоимости товара в супермаркетах добавляют 0,3 евро "путинского налога".

Похожая ситуация в Италии. Для того, чтобы сходить в туалет, к стоимости услуги добавляют 0,5 евро "путинского налога".

В Швейцарии пошли дальше, они включили этот налог в платёжки коммунальных услуг.

Ранее сообщалось, что лидерам европейских стран следует подготовить необходимые ресурсы для "зимы недовольства". Об этом заявил финский политолог Мика Аалтола.