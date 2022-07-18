Финский политолог Аалтола: Европа должна подготовиться к "зиме недовольства"

Лидерам европейских стран следует подготовить необходимые ресурсы для "зимы недовольства". Об этом заявил финский политолог Мика Аалтола.

По его словам, высокая стоимость бензина на бензоколонках сигнализирует лишь о начале кризиса. Как пояснил эксперт, зимой Европа столкнётся с дефицитом энергоносителей и дальнейшим ростом цен.

"Страны ЕС должны подготовить ресурсы к зиме недовольства", — приводит слова политолога финский портал MTV.

Аалтола также добавил, что кризисная ситуация в Европе приведёт к конфликту интересов различных социальных групп и вызовет "раскол в демократиях". Он подчеркнул: единство Евросоюза в вопросе антироссийских санкций может серьёзно пострадать на фоне трудностей в экономической сфере.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ЕС не отменит ограничения, введённые в отношении РФ, если Москва и Киев заключат мир на российских условиях.