Лидерам европейских стран следует подготовить необходимые ресурсы для "зимы недовольства". Об этом заявил финский политолог Мика Аалтола.
По его словам, высокая стоимость бензина на бензоколонках сигнализирует лишь о начале кризиса. Как пояснил эксперт, зимой Европа столкнётся с дефицитом энергоносителей и дальнейшим ростом цен.
"Страны ЕС должны подготовить ресурсы к зиме недовольства", — приводит слова политолога финский портал MTV.
Аалтола также добавил, что кризисная ситуация в Европе приведёт к конфликту интересов различных социальных групп и вызовет "раскол в демократиях". Он подчеркнул: единство Евросоюза в вопросе антироссийских санкций может серьёзно пострадать на фоне трудностей в экономической сфере.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ЕС не отменит ограничения, введённые в отношении РФ, если Москва и Киев заключат мир на российских условиях.
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