Подбитый военными ВС России РСЗО HIMARS из США стал ударом для Украины

Союзные силы в Донбассе развенчали миф о неуязвимости американских РСЗО HIMARS, поставленных США на Украину. В Минобороне РФ сообщили, что ударом высокоточного оружия пусковая установка и транспортно-заряжающая машина системы была уничтожена в ДНР.

Издание "МК" поделилось комментарием военного эксперта Евгения Линина относительно боевой победы защитников Донбасса.

"Западным экспертам пришлось признать, что уничтожение "непобедимого" HIMARS стало "печальным известием для Украины и Североатлантического альянса", — отмечается в публикации издания.

Линин отметил, что HIMARS не является "супероружием", а представляет собой модернизированную систему M270 MLRS, поставленную на баланс американской армии ещё в 1980 году. С того времени кардинальных перемен в характеристиках вооружения не произошло, оно схоже с РСЗО "Ураган" и "Смерч", а в некоторых моментах российские установки имеют преимущества.

При этом, по словам Линина, не стоит недооценивать HIMARS, поскольку ракеты данной РСЗО могут иметь дальность до 300, а порой и до 700 км.

"Всё остальное применяемое вооружение HIMARS ничем не отличается от того, что раньше устанавливалось на гусеничном шасси комплекса M270 MLRS", — комментирует эксперт.

Что касается поставленных для ВСУ установок, то их боеприпасы имеют небольшую дальность — порядка 80 км.

"Можно говорить, что применяются неуправляемые ракеты и их использование на самом деле очень ограничено", — подчеркнул Линин.

Он также считает, что все HIMARS на Украине больше служат для психологического и пиар-эффекта.