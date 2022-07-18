Баширов: Москва может предложить Киеву мирно сдать территории до Днепра

Россия может пойти на мирные переговоры с Украиной после освобождения Донбасса и предложить отдать часть восточных территорий. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.

Эксперт прокомментировал прогнозы, которые дают европейские аналитики, о том, что спецоперация продлится ещё от четырёх до шести месяцев и закончится "замороженным конфликтом", подобным корейскому.

"Четыре месяца — это как раз до выборов в Конгресс США. Европейцы надеются на импичмент Байдена, когда Вашингтону будет не до Украины, — пояснил Баширов в своём Telegram-канале.

Западные аналитики сходятся на том, что Донбасс Киев потеряет, а дальше последует пауза и предложение со стороны Москвы, которое будет выглядеть унизительным для Украины, но зато остановит военные действия, добавил эксперт.

По его мнению, "предложение Москвы" может заключаться в мирной сдаче Киевом всех территорий до Днепра и всего южного коридора до Приднестровской Молдавской Республики.